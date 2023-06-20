بوغدانوف: بالتوازي مع اجتماع أستانا يجري لقاء لنواب وزراء خارجية (سورية وروسيا وإيران وتركيا)

موسكو-سانا

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أنه يعول على عمل بناء في عملية اجتماعات أستانا حول سورية، التي تتواصل وتتطلب إرادة سياسية من الوفود المشاركة.

وقال بوغدانوف في تصريح في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم: إنه تجري بصورة متوازية مع الاجتماع الدولي الـ 20 بصيغة أستانا فعالية أخرى هي لقاء ممثلي الدول الأربع على مستوى نواب وزراء خارجية (سورية وروسيا وإيران وتركيا)، لبحث العلاقات بين سورية وتركيا الجارتين، وهذه عملية هامة جداً يجب أن تقوم على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وسلامة الأراضي ووحدة الدول والسيادة الإقليمية لسورية وتركيا التي نشأت بينهما قضايا كثيرة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

وأشار بوغدانوف إلى أن هناك قضايا هامة أخرى ستجري مناقشتها تتعلق باللاجئين والمسائل الأمنية، وبالتواجد الأمريكي غير الشرعي وبالقضايا الإنسانية وغيرها، وقال: “جرى في العاشر من أيار الماضي في موسكو اجتماع لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا، وتم تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق حول العلاقات بين سورية وتركيا ونأمل بالنجاح في هذا العمل”.

وبين بوغدانوف أنه وبذريعة مكافحة الإرهاب تم إدخال قوات أمريكية إلى سورية في منطقة شرق الفرات، وهذه منطقة هامة بالنسبة لسورية وتحتوي على موارد النفط، كما يوجد الأمريكيون في منطقة التنف بصورة غير شرعية، ويدعمون هناك عدداً من المجموعات الانفصالية والإرهابية وهذا أمر مرفوض بالمطلق لأنه يشكل انتهاكا لسلامة أراضي سورية.

وأضاف بوغدانوف: إن جميع المسائل مترابطة فيما بينها وإن عودة اللاجئين مثلاً تتطلب حل المسائل الاقتصادية وإعمار الاقتصاد والمدن والقرى وقال: “ذلك يتطلب جهوداً جماعية ونأمل بدعم البلدان العربية في ذلك، ولا سيما بعد استئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في قمة جدة، ونعتقد أن هذه جوانب هامة مؤهلة لحل كثير من المشاكل الإنسانية”.

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