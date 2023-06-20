قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على الفلسطينيين فيه

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك واعتدت على الفلسطينيين داخل المصلى القبلي واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المرابطين داخل المصلى القبلي وأجبرتهم على الخروج منه، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، إضافة إلى ثلاثة أطفال من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency