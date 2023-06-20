استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوسان، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لاستشهاد الشاب زكريا الزعول 20 عاماً بعد إصابته في الرأس، وإصابة اثنين آخرين بجروح كما اعتقلت آخر في المنطقة نفسها.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مجزرة في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية راح ضحيتها خمسة فلسطينيين بينهم طفل إضافة إلى إصابة 91 بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة سبعة من جنوده بجروح.

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