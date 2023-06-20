إيران تطالب المحافل الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صمت الغرب حيال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة اليوم، مطالباً المحافل الدولية والبلدان الداعمة لفلسطين بأن تكون على قدر واجبها القانوني والإنساني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن كنعاني قوله في تصريح: “ندين بشدة العدوان الذي نفذته القوات الإسرائيلية ضد أهالي مدينة جنين صباح اليوم والذي أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأكد كنعاني أن مجازر القتل الجماعي التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وهدم الممتلكات والمنازل في الأشهر الاخيرة مثال واضح على الجرائم الممنهجة.

ووصف كنعاني تقاعس المنظمة الأممية وبلدان العالم حيال التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية بالمثير للقلق، وحمل الكيان الغاصب تداعيات ممارساته الإجرامية وانتهاكاته للقانون الدولي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية راح ضحيتها خمسة فلسطينيين بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 91 بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وتمكنت من إصابة سبعة من جنوده بجروح.

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