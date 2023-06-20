المجر: أوروبا دخلت في دوامة خطيرة بسبب الأزمة في أوكرانيا

بودابست-سانا

جدد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء جسيمة في نهجه تجاه الأزمة في أوكرانيا ما أدخله في دوامة خطيرة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على أمنه.

ونقلت روسيا اليوم عن سيارتو قوله في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: إن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين كبيرين، فمن ناحية كان غارقاً بشكل عميق في سياسة العقوبات، ومن ناحية أخرى لم يتخل عن تنافسه مع الولايات المتحدة حول من سيزود أوكرانيا بدعم عسكري أكبر ما أدخل القارة في دوامة خطيرة للغاية نتيجة لذلك، محذراً من أنه كلما زادت الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا طال أمد الحرب، وكلما طال أمدها سيموت عدد أكبر من الناس.

وأضاف سيارتو: إن هذه الحرب بدأت في أوكرانيا قبل عام وأربعة أشهر وخلال هذا الوقت لم تتمكن أوروبا من إنهائها ولم تتمكن من إحلال السلام، وإن خطر التصعيد الآن أعلى من أي وقت مضى.

كما شدد سيارتو على موقف بلاده الساعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من جميع الأطراف في أوكرانيا والبدء المبكر بمفاوضات السلام من أجل حل هذه الازمة، وإن بودابست تنوي الاستمرار في التمسك بهذا الموقف رغم الضغوط التي تمارس عليها.

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