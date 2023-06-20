تفكيك منظمة إجرامية تعمل في عدة دول أوروبية

مدريد-سانا

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم تفكيكها منظمة إجرامية أدخلت خمسة أطنان ونصف الطن من المخدرات إلى أوروبا، وإلقاءها القبض على عشرة من عناصر المنظمة.

وقالت مصادر في الشرطة الوطنية في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإسبانية: “تمكنت الشرطة الوطنية في عملية مشتركة مع الحرس المدني والشرطة البولندية والألمانية والشرطة الأوروبية والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي من تفكيك منظمة إجرامية تعمل في بولندا

وإسبانيا وألمانيا والإكوادور وليتوانيا، وألقت القبض على 10 أشخاص، اثنان منهم في إسبانيا وسبعة في بولندا وواحد في ألمانيا، وتم ضبط سلاحين رشاشين من طراز كلاشينكوف وجهاز تشويش راداري وأدوات لسرقة السيارات إضافة إلى أجهزة اتصال ومعدات إلكترونية مختلفة”.

وأشار البيان إلى أن التحريات أدت إلى التوصل لأعضاء من المنظمة عندما علمت الشرطة البولندية بوجود منظمة إجرامية دولية ضالعة في توزيع الكوكايين والمخدرات من الإكوادور وإسبانيا إلى بولندا، وأنها أدخلت منذ عام 2018 نحو خمسة أطنان من الحشيش والكوكايين والمخدرات إلى بولندا.

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