منسق الأمم المتحدة يستنكر مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الأمم المتحدة-سانا

أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن القلق الشديد إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بحق الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة الإلكتروني عن وينسلاند قوله في تغريدة على تويتر: إن “مثل هذا التصعيد يهدد بتعميق الأزمة المميتة في الأراضي الفلسطينية”، مشدداً على ضرورة عدم القيام بأعمال قد تزيد من تصعيد الوضع وضرورة اتخاذ خطوات لإعادة الانخراط على المسار السياسي.

وفي سياق متصل أكد وينسلاند في بيان صحفي أن توسع كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية يشكل عملاً غير قانوني ولا شرعي، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأعرب وينسلاند عن القلق البالغ بشأن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس بتسريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، داعياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه القرارات التي تعد عقبة كبرى أمام تحقيق حل وسلام عادل وشامل في المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية راح ضحيتها خمسة فلسطينيين بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 91 شخصاً، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة سبعة من جنوده بجروح.

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