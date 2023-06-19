بمشاركة سورية.. لجنة الإعلام العربي تبحث إقامة منصة إلكترونية لنشر محتوى إعلامي حول القضايا العربية

الرباط-سانا

بحث مندوبو الدول العربية في اجتماع الدورة الـ 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي في العاصمة المغربية الرباط اليوم بمشاركة سورية إقامة منصة إلكترونية، لنشر المحتوى الإعلامي حول التعاون العربي والقضايا العربية وتوضيحها للرأي العام ودحض الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عنها.

ووافق المجتمعون على أن تقوم المملكة المغربية بتصميم هذه المنصة واستضافة مقرها.

وأكد أحمد ضوا معاون وزير الإعلام خلال الاجتماع ضرورة أن يكون المحتوى الإعلامي يعبر عن الموقف الجماعي العربي، وأن تكون هناك لجنة إشراف على المحتوى الذي سيتم نشره عبر المنصة المذكورة.

كما أقر الاجتماع الاقتراحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واعتبار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، إضافة إلى التأكيد على قيام وسائل الإعلام العربية ببث برامج دورية عن مدينة القدس تدحض أكاذيب كيان الاحتلال الإسرائيلي حول المدينة.

وتبنى المجتمعون مشروع قرار بأن تكون العاصمة البحرينية المنامة هي عاصمة الإعلام العربي لعام 2024 وفقاً لاقتراح سابق تم تبنيه من الدورة الـ 98 للجنة.

كما ناقش المجتمعون دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد معاون وزير الإعلام ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي يمنع تحول بعض وسائل الإعلام إلى منصات للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى إدانة الإجراءات الغربية الهادفة إلى تقييد المحتويات الإعلامية التي لا تتفق مع توجهاتها السياسية والاقتصادية.

كما بحث المجتمعون تعزيز قدرات الإعلاميين العرب ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الكادر البشري، والمقترحات المقدمة من بعض الدول بهذا الخصوص.

يذكر أن الدورة العادية الـ 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة في المغرب اليوم، والدورة العادية الـ 17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستلتئم غداً، تأتيان تحضيراً للدورة العادية الـ 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في الرباط.

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