مصرع ستة أشخاص جراء فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال

كاتماندو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى ستة قتلى، بعد العثور على جثة عامل في مشروع للطاقة الكهرومائية قرب نهر هيوا في منطقة سانخواسابا شرق البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لاحتواء مخاطر الكوارث في نيبال دوربا باهادور خادكا قوله اليوم: “يواصل عمال الإغاثة البحث عن 17 مفقوداً منذ السبت”.

ويؤكد خبراء أن “تغير المناخ وزيادة بناء الطرق يمكن أن يساهما في وقوع الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات”.

وعبر رئيس بلدية تشينبور في منطقة سانخواسابا كريشنا كومار تامانغ عن خشيته من تفاقم أضرار الأمطار التي لم تتوقف، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تنبيها بشأن ارتفاع مستويات الأنهار.

وكان الجيش النيبالي أعلن في وقت سابق اليوم أنه أنقذ 21 شخصاً بواسطة مروحية في مقاطعة بانشتا.

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