غروشكو: تصريحات الرئيس التشيكي تعكس درجة عداء الغرب لروسيا

موسكو-سانا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تصريحات الرئيس التشيكي بيتر بافيل الأخيرة بشأن “مراقبة الروس المقيمين في الدول الغربية” بأنها مؤسفة، مبيناً أنها تعكس بوضوح عداء هذه الدول لروسيا.

ونقلت وكالة تاس عن غروشكو قوله اليوم: “إن تصريح بافيل مؤسف، ويعكس الدرجة ذاتها من العداء للروس في الغرب”، مضيفاً: “أترك الأمر لضميره ولحكم الشعب التشيكي الذي يرأسه”.

وكان الرئيس التشيكي صرح في مقابلة سابقة بأن جميع المواطنين الروس المقيمين في الدول الغربية “تجب مراقبتهم عن كثب أكثر من ذي قبل”.

من جهة أخرى أشار غروشكو إلى أن روسيا تحافظ على الحوار مع الفاتيكان بشأن طرق إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال غروشكو: “نحن ندعم الحوار حول سبل إحلال السلام في أوكرانيا، ونقدر الموقف المتوازن للفاتيكان الذي يتخذه البابا شخصياً”.

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