مباحثات سورية عُمانية حول التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة

مسقط-سانا

بحث سفير سورية في سلطنة عمان الدكتور إدريس ميا مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن سعيد الرواس التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العُمانية المشتركة، ومنتدى الأعمال السوري العُماني.

حضر اللقاء وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العُماني أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وغياث شمّاع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، والملحق في السفارة السورية في مسقط سامر بكور.

كما حضره من الجانب العماني شيخة سليمان العلوي من دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، وعبد الله الجابري من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency