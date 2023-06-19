تقرير أممي.. الحرارة في أوروبا ترتفع 2.3 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية

باريس-سانا

أعلنت الأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس الأوروبية في تقرير أن درجة الحرارة ارتفعت في أوروبا بمقدار 2.3 درجة مئوية، مقارنة بما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 .

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ بيتيري تالاس قوله في مقدمة التقرير: إن أوروبا هي أكثر منطقة في العالم تشهد تسارعا في ارتفاع درجات الحرارة، أي بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي منذ الثمانينات، بينما ارتفعت درجة حرارة سطح الكوكب بمقدار 1.2 درجة مئوية، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف: في غالبية أنحاء أوروبا أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم موجات الجفاف الشديدة والواسعة النطاق، وأججت حرائق الغابات العنيفة المسؤولة عن ثاني أكبر منطقة محترقة تم قياسها على الإطلاق في القارة، كما تسبّبت في وفيات زائدة بالآلاف بسبب موجات الحر.

وكانت الوكالة الأممية أعلنت في تشرين الثاني الماضي أن أوروبا شهدت ارتفاعاً في درجة الحرارة بنسبة 0.5 درجة لكل عقد، أي أسرع بمرتين من متوسط مناطق الأرصاد الجوية العالمية الخمس الأخرى.

من جهته قال مدير خدمة كوربرنيكوس الأوروبية كارلو بيووتيمبو: إنّ العام الماضي للأسف ليس حالة فريدة أو غرابة مناخية في أوروبا، مضيفاً: إنه يندرج في اتجاه من شأنه أن يجعل نوبات الإجهاد الحراري الشديدة أكثر تواتراً، وشدّة في جميع أنحاء المنطقة.

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