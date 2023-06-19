وزارة المالية: شركة وتار مستمرة بالعمل في سورية

دمشق-سانا

نفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول قيام مالية دمشق بتكليف شركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية، بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ليرة سورية، وتوقف الشركة عن التصنيع نهائياً في سورية.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على موقع تلغرام أن كل ما تم نشره بهذا الشأن عار عن الصحة تماماً، إذ إن إجمالي المبالغ المترتبة حالياً على شركتي وتار (المعدنية والمنزلية) وفق التكليف بالكاد تتجاوز 400 مليون ليرة سورية عن سنتين.

وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب الشركة أكدوا استمرار خط الإنتاج لديها بالعمل مع تحركهم الفوري وفق الأنظمة والقوانين النافذة ضد مروجي هذه الإشاعات، مبينة أن هذا أيضا ما تعمل عليه الإدارة الضريبية.

ولفتت الوزارة إلى أن قنوات التواصل معها متاحة على مدار الساعة للتأكد من أي معلومة قبل النشر عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ورقم واتساب (0987013346).

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