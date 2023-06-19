SCS-NET

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية

2023-06-19

انظر ايضاً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved