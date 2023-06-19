وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… انعقاد دورة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومجلس وزراء الإعلام في المغرب
2023-06-19
شعبان: الغرب روج فقط للديمقراطية المذكورة في قواميسه والتي أصبحت غطاءً لحروبه وسيطرته
2023-06-18
أحزاب مصرية تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكية والتركية من سورية
2023-06-18
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
2023-06-18
مباحثات سورية عمانية تحضيراً لإطلاق الدورة السادسة للجنة المشتركة
2023-06-18
على هامش منتدى سان بطرسبورغ.. اتفاقية بين الجهاز المركزي للرقابة المالية وغرفة الحسابات الروسية
2023-06-17
الخارجية: اختيار الاتحاد الأوروبي تغييب الدولة السورية عن المؤتمر الذي عقده في بروكسل حول سورية تكرار لمواقفه التي عفى عليها الزمن
2023-06-17
محليات
إطلاق حملة (سلة عيد خلونا نجهزها إيد بإيد) في مدينة شهبا بالسويداء
2023-06-19
انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للباحثين السوريين في الوطن والمغترب
2023-06-19
المركز الوطني للزلازل: رصد 13 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-06-19
الجو بين الصحو والغائم وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
2023-06-19
وضع بئر الوردة الشامية في قرية المراح بالخدمة
2023-06-19
جمعية الإسعاف العام تفتح قسماً جديداً لها في دار السعادة لرعاية المسنين
2023-06-18
إخماد حريق في قرية كفرفو بريف طرطوس
2023-06-18
رياضة
بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة اللاذقية التنشيطية للشطرنج
2023-06-19
إسبانيا تتوج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية
2023-06-18
الوحدة يفوز على النواعير بنصف نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-06-18
المصرية شريف تتوج ببطولة فالنسيا للتنس
2023-06-18
الأمريكي تيافوي يتوج بلقب بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس
2023-06-18
معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم في دمشق تحضيراً للمشاركة في الدورة العربية في الجزائر
2023-06-18
الحرية يفوز على التل والساحل على المحافظة في ذهاب الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2023-06-18
اقتصاد
بذار إدلب تدفع للفلاحين ملياراً و900 مليون ليرة ثمناً لبذار الشعير الإكثاري
2023-06-19
بمشاركة سورية.. معرض الجزائر الدولي الـ 54 يبدأ فعالياته غداً
2023-06-19
السويداء.. السورية للتجارة تطرح مادة الفروج المجمد في صالتي المدينة و8 آذار
2023-06-19
5 مليارات ليرة قيمة الأقماح المسلمة في ريف حماة الشمالي
2023-06-19
صرف أكثر من 7 مليارات ليرة لفلاحي درعا قيم محصولي القمح والشعير المسوقين
2023-06-19
انخفاض أسعار النفط
2023-06-19
100 شركة من مختلف المحافظات في افتتاح مهرجان (ربيع الخير) بحماة
2023-06-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
لافروف: محاولات الغرب لعزل روسيا فاشلة تماماً
انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للباحثين السوريين في الوطن والمغترب
المهندس عرنوس يطلع على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في محطة توليد كهرباء دير علي
مجلس الشعب يحيل عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية
2023-06-19
2023-06-19
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