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الأمن الروسي يحبط خططاً إرهابية أوكرانية ضد قادة زابوروجيه

2023-06-19

موسكو- سانا

أحبط الأمن الروسي خططاً أعدتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لاستهداف قادة مقاطعة زابوروجيه، واعتقل سيدة يشتبه بتورطها في القضية.

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في بيان اليوم وفقاً لموقع (RT) أن الأمن الفيدرالي أحبط محاولة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد قادة الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة زابوروجيه وقيادات أمنية هناك، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية الموظف في الاستخبارات الأوكرانية الذي أشرف على أنشطة المتواطئين ممن جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة الروسية حصلت على معلومات شاملة بشأن العمليات التي تنفذها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وأنه تم تحديد المنفذ المباشر واعتقال سيدة متعاونة معه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم وقنوات الاتصالات السرية، كما تم كشف طرق التمويل.

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