المجلس الوطني الفلسطيني: صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال تواطؤ

القدس المحتلة- سانا

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني يصل إلى مستوى التواطؤ والمشاركة فيها.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أنه ما كان للاحتلال أن يواصل جرائمه في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية، ويمعن في قتل الفلسطينيين وسلب أراضيهم لولا صمت المجتمع الدولي وازدواجية معاييره، مطالباً بتنفيذ قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

من جهتها شددت حركة فتح على أن عدوان الاحتلال الهمجي الذي يرافقه صمت دولي مطبق لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على دحر الاحتلال ومقاومته بالوسائل كافة، حتى انتزاع حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت الحركة الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا اليوم، جراء عدوان الاحتلال على جنين، مشيرة إلى أن جميع محاولات الاحتلال لإرهاب الفلسطينيين لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم الوطني.

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