بذار إدلب تدفع للفلاحين ملياراً و900 مليون ليرة ثمناً لبذار الشعير الإكثاري

حماة-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بإدلب عمليات صرف ثمن الشعير المستلم من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس حسام أكنون لمراسل سانا اليوم أنه تم صرف 2 مليار و900 مليون ليرة سورية، ثمناً لبذار الشعير المستلم من فلاحي المحافظة المتعاقدين مع الفرع من خلال المصرف الزراعي بحماة، مبيناً أن الفرع استلم هذا الموسم 1206 أطنان شعير من الحقول الإكثارية، في زيادة عن الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة نحو 1000 طن.

ولفت أكنون إلى أن الفرع بدأ نهاية الأسبوع الماضي باستلام بذار القمح من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي، والمتركزة معظمها في مناطق خان شيخون وسنجار وأبو الضهور، مشيراً إلى أن الكمية المستلمة من الفلاحين حتى تاريخه بلغت 345 طناً، خزنت في مركز عين الباد التابع لفرع إكثار بذار حماة.

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