التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شعبان: الغرب روج فقط للديمقراطية المذكورة في قواميسه والتي أصبحت غطاءً لحروبه وسيطرته
2023-06-18
أحزاب مصرية تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكية والتركية من سورية
2023-06-18
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع المشترك للنقل البري والبحري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
2023-06-18
مباحثات سورية عمانية تحضيراً لإطلاق الدورة السادسة للجنة المشتركة
2023-06-18
على هامش منتدى سان بطرسبورغ.. اتفاقية بين الجهاز المركزي للرقابة المالية وغرفة الحسابات الروسية
2023-06-17
الخارجية: اختيار الاتحاد الأوروبي تغييب الدولة السورية عن المؤتمر الذي عقده في بروكسل حول سورية تكرار لمواقفه التي عفى عليها الزمن
2023-06-17
حركة الناصريين المستقلين: الاتحاد الأوروبي أداة بيد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
2023-06-17
محليات
جمعية الإسعاف العام تفتح قسماً جديداً لها في دار السعادة لرعاية المسنين
2023-06-18
إخماد حريق في قرية كفرفو بريف طرطوس
2023-06-18
طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-06-18
ضبط سرفيس يقوم بالتلاعب بمنظومة نظام التتبع (جي بي إس)
2023-06-18
مجلس الشعب يحيل عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها
2023-06-18
المجلس العلمي الفقهي: أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 28 حزيران
2023-06-18
مع ارتفاع درجات الحرارة… تخفيض ساعات التقنين لمساعدة المزارعين على ري الحمضيات في طرطوس
2023-06-18
رياضة
الوحدة يفوز على النواعير بنصف نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-06-18
المصرية شريف تتوج ببطولة فالنسيا للتنس
2023-06-18
الأمريكي تيافوي يتوج بلقب بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس
2023-06-18
معسكر داخلي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم في دمشق تحضيراً للمشاركة في الدورة العربية في الجزائر
2023-06-18
الحرية يفوز على التل والساحل على المحافظة في ذهاب الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2023-06-18
نادي توتنهام يضم كولوسيفسكي من يوفنتوس
2023-06-18
منافسات قوية في الجولة السادسة من دوري الفروسية للقفز على الحواجز
2023-06-18
اقتصاد
مجلس النقد والتسليف يحدد ضوابط إضافية لمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات وخاصة الإنتاجية
2023-06-18
حصاد أكثر من 44 ألف هكتار قمح في الغاب بحماة
2023-06-18
قيم الأقماح المصروفة للفلاحين في طرطوس تتجاوز الـ 9 مليارات ليرة
2023-06-18
مراكز الحبوب بالسويداء تبدأ استلام محصول القمح من المزارعين
2023-06-18
غلازييف: إطلاق عملة خاصة بمجموعة بريكس فكرة واعدة
2023-06-18
تسويق 328 طناً من الشعير لفرعي الأعلاف وإكثار البذار بدرعا
2023-06-18
استصلاح 3 آلاف دونم في درعا
2023-06-18
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الشريط الإخباري
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مشاركون في تصفيات تحدي القراءة العربي: التجربة دعمت مهاراتنا وصقلت شخصيتنا
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مجلس النقد والتسليف يحدد ضوابط إضافية لمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات وخاصة الإنتاجية
تطوير المخططات التنظيمية والحفاظ على النسج العمرانية في ورشة عمل لوزارتي الإدارة المحلية والأشغال
اعتباراً من اليوم… تأمين السيارات لا يحتاج لوثيقة براءة ذمة مرورية
إنجاز صيانة جميع المخابز الحكومية في درعا
مباحثات سورية عمانية تحضيراً لإطلاق الدورة السادسة للجنة المشتركة
منح إجازة استثمار لمشروع محطة شمسية كهروضوئية في ريف دمشق
التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي
2023-06-18
تصوير: عبير جنود
مبادرة تحدي القراءة العربي
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