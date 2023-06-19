مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء إطلاق نار بولاية الينوي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب عشرون آخرون نتيجة إطلاق نار بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية الينوي الأمريكية.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن أريك سوانسون نائب رئيس مكتب شرطة شيكاغو قوله في بيان اليوم: “إن شخصاً مجهولاً قام بفتح النار في موقف سيارات بمركز تجاري بضاحية ويلوبروك، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين حالة بعضهم حرجة”.

ولفت إلى أن الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والدوافع وراء إطلاق النار.

وكان شخص قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح صباح اليوم جراء إطلاق نار بمدينة سانت لويس في ولاية ميسورى الأمريكية.

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