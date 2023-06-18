مقتل شخصين جراء إطلاق نار في واشنطن

نيويورك-سانا

قتل شخصان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم في ولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت شبكة إي بي سي نيوز عن الشرطة قولها: إن “شخصاً فتح النار بشكل عشوائي في منطقة تخييم تستضيف أشخاصاً يحضرون مهرجاناً موسيقياً، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، من بينهم مطلق النار”.

وأوضحت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار خلال محاولته الفرار.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أمس إصابة ثمانية أشخاص في إطلاق نار بمدينة كارسون جنوب ولاية كاليفورنيا.

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