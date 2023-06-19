الوحدة يفوز على النواعير بنصف نهائي دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة على النواعير بنتيجة 66-53 نقطة في أولى مباريات الدور نصف النهائي “الفاينال فور” لدوري كرة السلة للرجال والتي جمعتهما اليوم في صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وانتهى الربع الأول من المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بتقدم النواعير بفارق نقطة واحدة بواقع 14-13 نقطة، بينما انتهت الأرباع الثلاثة الأخرى المتبقية لمصلحة الوحدة بواقع 13-10 نقاط و18-10 نقاط و22-19 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بنتيجة 66-53 نقطة.

وفي الدور ذاته يلتقي غداً الاتحاد أهلي حلب مع الجيش في صالة الحمدانية بحلب.

وينص نظام اللعب في الفاينال فور على أن تلعب الفرق المتأهلة في مواجهتي نصف النهائي للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى الدور النهائي الذي يحتاج فيه الفريق المتوج ببطولة الدوري للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس.

هادي عمران

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