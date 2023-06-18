إخماد حريق في قرية كفرفو بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمدت وحدة إطفاء حراج الصفصافة، بالتعاون مع الأهالي حريقاً اندلع في قرية كفرفو التابعة لمنطقة الصفصافة بريف طرطوس.

وبين رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس الدكتور فادي ديوب في تصريح لمراسلة سانا، أن عناصر الإطفاء تمكنوا بمشاركة الأهالي من إخماد الحريق الذي اندلع في أرض مزروعة بأشجار الزيتون والسرو، وأتى على مساحة 5 دونمات.

ودعا ديوب المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب كل ما يؤدي إلى حدوث الحرائق والإبلاغ في حال رؤية أي دخان أو نيران بالاتصال على الأرقام المجانية 188 و113 و109.

هيبه سليمان

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