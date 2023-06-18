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طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2023-06-18

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربيةً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة مثيرةً للغبار والأتربة في المناطق الداخلية والشرقية والبادية، أما البحر فمتوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

دمشق 30/ 14
المنطقة الجنوبية 29/ 15
المرتفعات الجبلية 21 /9
المنطقة الوسطى 28/ 14
المنطقة الساحلية 25/ 22
المنطقة الشمالية 31 / 19
منطقة الجزيرة 33/ 20
المنطقة الشرقية 36 /23
منطقة البادية 32 /19

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