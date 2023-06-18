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الحرية يفوز على التل والساحل على المحافظة في ذهاب الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2023-06-18

دمشق-سانا

فاز فريق الحرية على التل بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل للدوري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب السابع من نيسان بحلب.

وسجل هدفي الحرية اللاعب رأفت مهتدي، بينما سجل هدف التل أحمد الظاهر.

وفي المباراة الثانية من ذهاب الدور نفسه، فاز الساحل على المحافظة بهدف مقابل لا شيء في مباراتهما التي أقيمت على ملعب المحافظة بدمشق.

وستقام مباراتا الإياب من الدور ذاته يوم السبت القادم، والفائزان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب يتأهلان للدوري الممتاز.

هناء صقور

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