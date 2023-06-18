دراسة.. الرحلات الطويلة في الفضاء تؤثر في الدماغ

واشنطن-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن الرحلات الطويلة خارج الغلاف الجوي للأرض تلحق الضرر بأدمغة رواد الفضاء.

وشملت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة فلوريدا 30 رائد فضاء خضعوا لعمليات مسح لأدمغتهم، قبل أن يسافر 8 منهم في مهمات لمدة أسبوعين خارج الغلاف الجوي للأرض، و18 رائداً لمدة ستة أشهر، و4 لمدة عام تقريباً، مشيرين إلى أن التوسع البطيني كان التغيير الأكثر ديمومةً في الدماغ، والناتج عن الرحلات الفضائية.

وأوضح العلماء أن الآليات في الجسم تقوم بتوزيع السوائل في جميع أنحائه، وأنه من دون الجاذبية تتحول تلك السوائل لتدفع الدماغ إلى الأعلى داخل الجمجمة، ما يتسبب بتمدد البطينات بشكل كبير، ولا سيما لدى رواد الفضاء الذين قاموا بمهمات لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتين إلى أن أقل من ثلاث سنوات بعد البعثات أو السياحة الفضائية قد لا تسمح بوقت كاف لتعافي البطينات تماماً، وإعادة ضبط أدمغتهم.

والبطينات الدماغية هي تجاويف في الدماغ مملوءة بالسائل النخاعي بما يوفر الحماية والتغذية وإزالة النفايات لهذا العضو الحيوي والمعقد.

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