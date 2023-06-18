 الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة ودبابات أوكرانية ويسقط 18 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن القضاء على نحو 750 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مستودعات ذخيرة ودبابات وتحييد مجموعات تخريب وإسقاط 18 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك، وأن كل محاولات العدو الهجوم على محور زابوروجيه الذي شهد المعارك الأكثر شراسة باءت بالفشل، حيث تم صد 4 هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي على محور جنوب دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر القوات المعادية على هذين المحورين 380

قتيلاً و35 دبابة و 33 عربة مشاة قتالية، بما فيها اثنتان من طراز “برادلي” ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر تقرير الوزارة أن القوات الروسية صدت على محور دونيتسك 8 هجمات للعدو، وقتلت هناك ما يصل إلى 210 جنود، كما دمرت مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 109.

وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وبلغ عدد إجمالي قتلى القوات الأوكرانية هناك نحو 130 فرداً، فيما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة /أكاتسيا/، ومدفعي هاوتزر “مستا-بي” و”دي- 30″.

ووفقاً للتقرير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون أكثر من 30 قتيلاً ومدفعا من طراز “ام 777” أمريكي الصنع، ومدفع غياتسينت، ومدفع هاوتزر “مستا-بي”، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123.

وذكر التقرير أن النيران الروسية أصابت 113 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة، كما تم تدمير 18 طائرة دون طيار.

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