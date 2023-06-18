قيم الأقماح المصروفة للفلاحين في طرطوس تتجاوز الـ 9 مليارات ليرة

طرطوس-سانا

تجاوزت قيم الأقماح المصروفة لفلاحي طرطوس الذين سلموا محصولهم من القمح إلى مراكز مؤسسة الحبوب 9 مليارات و200 مليون ليرة سورية حتى تاريخه.

وأكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في طرطوس المهندس قصي عبد اللطيف أن عملية تسديد قيم الأقماح التي يشرف عليها الفرع مستمرة دون تأخير بعد تحويل الاعتمادات اللازمة لها من فرع دمشق، والذي يعمل بشكل فوري على تحويلها وبتسهيلات جيدة جداً، حيث وصلت قيمتها إلى 20 مليار ليرة.

وذكر عبد اللطيف أن تعليمات صرف قيم الحاصلات الزراعية تتم خلال 48 ساعة فور ورود القوائم، بحيث يتم إدخال قوائم الأسماء على النظام المصرفي ليصار إلى صرفها بشكل فوري لأصحابها، مما حال دون حدوث ضغط أو ازدحام أثناء القبض.

وأوضح عبد اللطيف أن تعليمات الصرف تختلف حسب ورود الوثيقة من مؤسسة الحبوب من القطاعين التعاوني والخاص، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة جداً وتجري بسهولة ودون أي تأخير.

وأبدى عدد من الفلاحين ارتياحهم لإجراءات المصرف الزراعي، فالفلاح علي إسماعيل من سهل ميعار شاكر أكد أنه استلم كامل المبلغ بسهولة ويسر وحسن في التعامل، ووافقه الرأي الفلاح نهاد الدربلي من قرية البصيصة الذي بين أنه قبض مستحقاته دون تأخير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency