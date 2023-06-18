 القوات العراقية تقبض على إرهابي في بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم حسب وكالة الأنباء العراقية “واع” بأنه ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين تم إلقاء القبض على ما يسمى “والي تلعفر” في محافظة بغداد، لافتة إلى أن الوثائق تشير إلى أنه عمل بأكثر من موقع ولا يزال يمارس نشاطه الإرهابي بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي.

وكانت القوات العراقية أطلقت في وقت سابق اليوم عمليتين أمنيتين واسعتين للقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في نينوى شمال البلاد وغرب الأنبار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency