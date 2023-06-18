فتوح: ربط إقرار توسيع الاستيطان بسموتريتش استمرار لنهج الاحتلال بتهويد الضفة

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن حصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار توسيع الاستيطان بالوزير بتسلئيل سموتريتش استمرار لنهج الاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، لضم الضفة الغربية وتهويدها.

وبين فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن صمت المجتمع الدولي وموقفه السلبي من جرائم الاحتلال دليل على ازدواجية المعايير واستثناء “إسرائيل” من المساءلة على جرائمها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية للاحتلال، وعدم اتخاذها مواقف جدية تجاه انتهاكاته يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان (جريمة حرب).

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