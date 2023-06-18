 مراكز الحبوب بالسويداء تبدأ استلام محصول القمح من المزارعين

السويداء-سانا

بدأت مراكز الحبوب في محافظة السويداء استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، بعد انطلاق عمليات الحصاد في عدد من المواقع.

وأوضح مدير مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء المهندس باسل هنيدي في تصريح لمراسل سانا أن استلام المحصول يتم بشكل ميسر من المزارعين ضمن مركزي المزرعة للقمح المشول، وموقع مطحنة أم الزيتون للقمح الدوغما، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء يومياً.

وبين هنيدي أن المركزين كانا جاهزين لاستقبال القمح مطلع الشهر الحالي، لكن تأخر موعد الحصاد لعدة أيام، جراء الظروف الجوية أدى لتأخر عمليات الاستلام، والمتوقع ارتفاعها تدريجياً خلال الأيام القادمة مع زيادة وتيرة الحصاد.

ولفت هنيدي إلى استمرارية بيع أكياس الخيش للمزارعين، ضمن مركز دوار العنقود بمدينة السويداء، حيث وصل عدد المباع منها حتى الآن إلى 9 آلاف كيس.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في السويداء للموسم الحالي نحو 33841 هكتاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency