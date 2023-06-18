غلازييف: إطلاق عملة خاصة بمجموعة بريكس فكرة واعدة

موسكو-سانا

وصف سيرغي غلازييف وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية إنشاء عملة جديدة خاصة بمجموعة دول بريكس بأنها فكرة واعدة وفريدة من نوعها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزير غلازييف قوله في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “إن الفكرة تتلخص في إنشاء نظام لعلاقات مالية مبدئية جديدة على أساس اتفاقية دولية، حيث لم يحدث هذا في العالم حتى الآن”، موضحاً أن العملة الوحيدة فوق الوطنية وهي اليورو تستند إلى معاهدة وفي هذه الحالة يجري الحديث عن نظام مفتوح يمكن لأي دولة الانضمام إليه، حيث سيتم خلال هذا النظام وضع قاعدة قانونية لآلية استخدام هذه العملة في التسويات الدولية.

وأشار الوزير إلى وجود تجربة مماثلة سابقة للروبل القابل للتحويل والذي تم استخدامه في إطار مجلس التعاضد الاقتصادي، لافتاً إلى أنه في إطار بريكس يجري الحديث الآن عن نموذج لعملة دولية رقمية الشكل من شأنها أن تستند إلى سلة من العملات الوطنية للدول المشاركة المهتمة بهذا النظام.

وأضاف غلازييف: إنه يجب حالياً على دول بريكس إنشاء مجموعة خبراء دولية لتبدأ في تصميم وتطوير نموذج العملة الجديدة.

وكان ممثلو دول بريكس أشاروا إلى عزمهم صياغة شكل جديد من العملة، وقد تقدم أفكار لتطويرها في قمة المجموعة هذا العام في جنوب إفريقيا.

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