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قصف أوكراني يستهدف قرية حدودية روسية

2023-06-18

موسكو-سانا

استهدفت طائرات دون طيار أوكرانية اليوم قرية نوفوبتروفكا في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية بثلاث عبوات ناسفة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف قوله على حسابه بموقع تلغرام: “في قرية نوفوبتروفكا بمنطقة فالويكي ألقت طائرة دون طيار ثلاث عبوات ناسفة، وألحقت أضراراً بسيارة تجر مقطورتها وجرار، إلا أنه لم يصب أحد بأذى”.

وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها على المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة قراها وبلداتها بالمدفعية والصواريخ والمسيرات، كما نفذت عدة محاولات للتوغل في أراضي المقاطعة.

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