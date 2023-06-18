مصرع 34 شخصاً بسبب الحر الشديد شمال الهند

نيودلهي-سانا

لقي 34 شخصاً مصرعهم، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في ولاية أوتار براديش شمال الهند، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولو الصحة.

ونقلت وكالة شينخوا عن جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين بالمنطقة قوله اليوم: “تم الإبلاغ عن الوفيات في مستشفى في منطقة باليا، على بعد حوالي 412 كم جنوب شرق لكناو عاصمة الولاية، حيث تم تسجيل 23 حالة وفاة الخميس الماضي و11 حالة وفاة أخرى أمس الأول، وإن جميع المتوفين من كبار السن ويعانون من أمراض متعددة”.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيراً من موجة حر شديدة فوق الأجزاء الشرقية والشرقية الوسطى من الهند.

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