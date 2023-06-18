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اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالحسكة تقيم بطولة الشطرنج للصغار

2023-06-18

الحسكة-سانا

أقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في الحسكة بطولة الشطرنج للصغار بمشاركة 22 لاعباً، لأعمار من عشر سنوات وما دون.

وانتهت البطولة بفوز اللاعب عمر الحسن بالمركز الأول، تلاه تيم حسن، فيما حل ثالثاً شيدا عبد القادر.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في الحسكة ميثاق الحسن بين في تصريح لـ سانا أن البطولة أقيمت وفق النظام السويسري ومن خمس جولات، مشيراً إلى اكتشاف مواهب متميزة من الفئات العمرية التي تعول عليها آمال لرفد البطولات القادمة.

وكانت اللجنة أقامت بطولة المحافظة لشطرنج الرجال نهاية الشهر الماضي بمشاركة 26 لاعباً، مثلوا ثمانية أندية رياضية.

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