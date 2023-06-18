تسويق 328 طناً من الشعير لفرعي الأعلاف وإكثار البذار بدرعا

درعا-سانا

وصلت الكميات المسوقة من محصول الشعير إلى فرعي مؤسستي الأعلاف وإكثار البذار في درعا حتى اليوم إلى 328 طناً، منها 233 طناً لصالح الأعلاف.

وأوضح مديرا فرعي الأعلاف فراس الشرع وإكثار البذار سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن التسويق يتم وفق إجراءات مبسطة وميسرة لجهة الاستلام وتسديد قيم المحصول بالسرعة المطلوبة.

وأشارا إلى أن محافظة درعا بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي تقدم تسهيلات لأعمال التسويق والنقل، مبينين أن الفلاح يحصل على الثمن المحدد بألفي ليرة للكيلوغرام الواحد، مضافا إليها مكافأة بمقدار 20 بالمئة.

وفيما يخص تسويق القمح لفرع إكثار البذار، بين الزامل أن الفرع بدأ بسحب العينات وتحليلها بالمخبر لتنطلق عمليات التسويق بعد ثلاثة أيام.

وتبلغ المساحة القابلة للحصاد من محصول الشعير في هذا الموسم 9952 هكتاراً.

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