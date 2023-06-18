الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لاستهداف زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي عن إحباط محاولتي هجوم أوكرانيتين باتجاه زابوروجيه، وتدمير عدد من آليات القوات المعادية.

ونقلت وكالة تاس عن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة “شرق” بالجيش الروسي قوله اليوم: “تم في منطقة ليفادني على اتجاه زابوروجيه، إحباط هجوم للقوات المعادية بقوة، وصلت إلى سرية بدعم من الدبابات، وتم خلال ذلك تدمير دبابتين وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70 من القوة المهاجمة”.

وأشار إلى أنه تم خلال هجوم على المركز السكني بياتيخاتكي تدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرعات، وكذلك القضاء على عدد كبير من جنود العدو.

وذكر تشيخوف أن الطيران الحربي الروسي دمر عربات قتالية وناقلات جند مصفحة، كما ألحق إصابات نارية بأماكن تجمع المسلحين الأوكرانيين في منطقتي ليفادني وبياتيخاتكي، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الدرونات الجوية المعادية.

وألحقت قوات مجموعة “شرق” وفق رئيس المركز الصحفي فيها بدعم من المدفعية والطيران ،هزيمة نارية بالقوات الأوكرانية وأفشلت محاولاتها القيام بعمليات هجومية في منطقة اوراجيني.

ولفت إلى أنه خلال تبادل القصف المدفعي، تمكنت القوات الروسية من تدمير مدفع هاوتزر من طراز أم 777 في منطقة شاختيورسكي، ودمر الطيران الحربي الروسي العديد من العربات المدرعة والعناصر المعادية في منطقة نوفودونيتسكي. وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية هناك، طائرة بدون طيار معادية من طراز “فالكيري”.

بدوره أعلن سيرغي زيبنسكي رئيس المكتب الصحفي لمجموعة “غرب” بالجيش الروسي، أن الطيران الحربي الروسي وجه ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

ولفت الضابط الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي إلى أن المروحيات الروسية الضاربة من طراز كا-52 ومي-28، و قاذفاتنا من طراز سو-25 وجهت ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد تجمعات عناصر وأسلحة القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك”.

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