النمسا تخطف التعادل مع بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا

بروكسل-سانا

انتزعت النمسا تعادلاً ثميناً 1-1 مع مضيفتها بلجيكا في المجموعة السادسة لتنهي سجل انتصارات صاحبة الأرض في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم.

ورفعت النمسا رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات في الصدارة متقدمة بثلاث نقاط على بلجيكا التي لعبت مباراتين في طريق التأهل إلى النهائيات في ألمانيا العام المقبل.

وتوقف سجل انتصارات بلجيكا عند 15 فوزاً متتالياً في تصفيات بطولة أوروبا منذ 2015.

وتأتي النتيجة في بداية مخيبة لمسيرة المدرب الجديد دومينيكو تيدسكو مع بلجيكا قبل الخروج لمواجهة إستونيا الثلاثاء المقبل.

وتستطيع النمسا الحفاظ على الصدارة عندما تستضيف السويد في فيينا يوم الثلاثاء أيضاً.

وحصدت كل من أذربيجان وإستونيا أول نقطة في التصفيات بعد تعادلهما 1-1 في باكو.

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