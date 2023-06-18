البرتغال تتصدر المجموعة العاشرة بفوزها على البوسنة بثلاثية نظيفة

لشبونة-سانا

تصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزه اليوم على ضيفه منتخب البوسنة بثلاثة أهداف نظيفة محققا انتصاره الثالث على التوالي.

ويتصدر فريق المدرب روبرتو مارتينيز المجموعة العاشرة برصيد تسع نقاط، وسيسعى لتحقيق رابع انتصار على التوالي عندما يواجه أيسلندا الثلاثاء القادم في حين تستضيف البوسنة صاحبة المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في الجولة المقبلة لوكسمبورغ.

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة منذ البداية لكنهم افتتحوا التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بتوقيع برناردو سيلفا الذي سجل هدفه الدولي 11 مستغلاً تمريرة برونو فرنانديز، وضاعف فرنانديز تقدم البرتغال برأسية من عرضية روبن نيفيز في الدقيقة 77 قبل أن يهز الشباك مجدداً بتسديدة مباشرة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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