لافروف: الدول الأفريقية أظهرت فهما للأسباب الكامنة وراء الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شركاء روسيا في أفريقيا أظهروا فهماً للأسباب الحقيقية للوضع في أوكرانيا، مبيناً أنه من الضروري للخروج من الأزمة القضاء على الأسباب الجذرية لها.

وقال لافروف في تصريح للصحفيين عقب المحادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن الاستنتاج الرئيسي من محادثة اليوم هو أن شركاءنا من الاتحاد الأفريقي أظهروا فهماً للأسباب الحقيقية للأزمة التي أوجدتها ممارسات الغرب، وأظهروا فهماً لضرورة الخروج من هذا الوضع على أساس معالجة هذه الأسباب الكامنة عبر وضع إجراءات محددة تنهي تقويض الأمن في القارة الأوروبية”.

وأشار لافروف إلى أن الأزمة الأوكرانية تطورت بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا التي كانت الدول الغربية تستعد لها منذ سنوات عديدة مع تحويل أوكرانيا إلى أداة لهذه الحرب.

وكان وفد رؤساء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية التقوا في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان الغزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

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