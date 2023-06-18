بيسكوف: الحد من التسلح يحتاج لمفاوضات عاجلة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة تحتاج إلى مفاوضات عاجلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية: إن بلاده تنطلق من حقيقة أنه إذا بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي فعندئذ يجب بحثها مع جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، مشيراً الى أنه من المستحيل الاستغناء عن مشاركة دول مثل بريطانيا وفرنسا لأن لديهما أيضاً أسلحة نووية وعلينا أن نأخذ موقفهما في الاعتبار وأن يشاركا في هذه الاتفاقات.

وجدد بيسكوف استعداد بلاده للحوار غير أنه نفى وجود اتصالات بهذا الشأن مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالمبادرة الافريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا كشف بيسكوف أن نظام كييف لم يستقبل الوفد الأفريقي بطريقة إيجابية وأن المباحثات بين الطرفين لم تكن بناءة، وأن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقطع الشك بالقين بهذا الصدد، في حين ان موقف روسيا إزاء تسوية الأزمة في أوكرانيا يتماشى بالمطلق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن بلاده منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في وقت سابق أن بلاده منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف، وأن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا خلافا لنظام كييف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency