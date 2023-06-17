أنشطة ترفيهية ودعم نفسي للمتضررين من الزلزال في مدينة سلمية

حماة-سانا

قدم فريق ألوان التطوعي أنشطة ترفيهية ودعما نفسيا للأطفال المتضررين من الزلزال في مدينة سلمية بريف حماة، أدخل الفرحة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم.

وبين قائد فريق ألوان التطوعي علي عرعور في تصريح لمراسل سانا أن برامج الفريق تشتمل العديد من الأنشطة المبتكرة كالموسيقا والرسم ومسرح خيال الطفل وتهدف إلى مساعدة الأطفال على استبدال ذكرياتهم المؤلمة جراء الزلزال بذكريات جديدة ممتعة تبعث الأمل والبهجة في نفوسهم، وتعيد بناء الثقة بالنفس والحب للحياة.

وذكر المتطوع مهند شاويش أن الفريق يعمل على توفير جو من المحبة والراحة للأطفال المشاركين في هذه الأنشطة لكي يشعروا بالاهتمام والدعم الذي يمكن أن يساعدهم على تخطي الصعاب والتحديات التي واجهوها بسبب الزلزال،

بالإضافة إلى ذلك يتم توفير فرصة للأطفال للتفاعل مع بعضهم البعض وتكوين صداقات جديدة ما يعزز الشعور بالانتماء والتواصل الاجتماعي من خلال هذه الأنشطة ويتم إعادة بناء الأمل والفرح في حياة الأطفال.

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