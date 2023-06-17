انضمام مئات المطلوبين إلى عملية التسوية في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي

درعا-سانا

انضم اليوم المئات من أبناء منطقة الصنمين وما حولها بريف درعا الشمالي إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بمحافظة درعا.

وأوضح مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسلة سانا أن المركز الذي افتتح اليوم في مدينة الصنمين شهد إقبالاً كبيراً من أبناء المنطقة، إذ توافد المئات منذ ساعات الصباح لتسوية أوضاعهم، في إطار التسوية الشاملة التي بدأت في الثالث من الجاري، وشملت كل الحالات المعلن عنها، مبيناً أن 1257 مطلوباً سووا أوضاعهم ما بين مدنيين وعسكريين في المركز.

إلى ذلك أفاد مصدر من الجهات المعنية بأنه تم تمديد استقبال المطلوبين في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا ليومي الأحد والإثنين لجميع المناطق.

وانضم أكثر من 23000 شخص إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بمحافظة درعا حتى تاريخ أمس.

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