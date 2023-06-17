ضبط عبوات من الزيت النباتي مجهولة المصدر في طرطوس

طرطوس-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مستودعاً ضمن مدينة طرطوس، يحوي 90 عبوة زيت نباتي سعة 5 ليترات، إضافة إلى عشرات العبوات سعة ليتر واحد مجهولة المصدر ومهربة.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة نديم علوش في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه بعد التدقيق بناء على المعلومات المتوافرة، تمت مصادرة كامل الكمية وسيتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لها وتسليمها لفرع المؤسسة السورية للتجارة في حال كانت مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

وأشار علوش إلى تنظيم الضبط اللازم وإحالة المتورطين للقضاء المختص، مؤكداً استمرار عناصر المديرية بمتابعة وضع الأسواق منعاً للغش أو استغلال ضعاف النفوس، للحفاظ على الصحة العامة ولضمان الاستقرار في الأسواق.

فاطمة حسين

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