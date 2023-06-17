الخارجية: اختيار الاتحاد الأوروبي تغييب الدولة السورية عن المؤتمر الذي عقده في بروكسل حول سورية تكرار لمواقفه التي عفى عليها الزمن

دمشق-سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتحاد الأوروبي اختار تغييب الدولة السورية عن المؤتمر الذي عقد بمقره في بروكسل وخصص بشكل أساسي حول سورية، كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة نتيجة الإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة سانا: إثر الخيبات المتتالية للاتحاد الأوروبي وأدواته، وخاصة بعد استعادة الدول العربية لزمام المبادرة بعد انعقاد القمة العربية الأخيرة في جدة، انعقد في مقر الاتحاد في بروكسل المؤتمر الذي تم تخصيصه بشكل أساسي حول سورية لتكرار مواقفه التي عفى عليها الزمن وتجاوزتها التطورات الإيجابية التي حققتها سورية طيلة السنوات الاثنتي عشرة الماضية، نتيجة لصمودها وتضحيات شعبها وجيشها، وفي الوقت الذي تقضي فيه اللباقة الدولية دعوة الدولة المعنية وهي الجمهورية العربية السورية لإبداء رأيها تجاه القضايا المطروحة والتحديات التي تواجه شعبها، فإن الاتحاد الأوروبي اختار تغييب الدولة السورية كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة نتيجة الإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري والمفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر: ولذلك فقد اكتفى منظمو الاجتماع بمشاركة أدواتهم الفاسدة المتحالفة مع (داعش) و(جبهة النصرة) والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تابعت تآمرها على سورية والوقوف ضد إرادة شعبها ومصالحه الحيوية، وذلك من خلال مطالبتها بعدم السماح بعودة اللاجئين إلى وطنهم وعدم تقديم مساعدات إنسانية لضحايا الإرهاب والزلزال، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب بدعم تمويل مشاريع التعافي المبكر، وذلك بهدف استمرار وإطالة معاناة الشعب السوري.

وشدد المصدر على أن سورية التي أفشلت أهداف الحرب الإرهابية عليها ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية تؤكد أن محاولات النيل من مواقفها والتي فشلت في ساحة المنازلة لم تنجح سياسياً، وأن سورية التي صمدت أمام المرتزقة والإرهابيين عاقدة العزم اليوم على العمل مع الأشقاء العرب والأصدقاء وكل القوى الخيّرة في العالم لتعزيز انتصاراتها وتجاوز تبعات الحصار الاقتصادي عليها، وإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه قبل العدوان الإرهابي عليها.

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