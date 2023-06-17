لافروف: دور منظمة الأمم المتحدة كان سيزداد لولا انتهاكات الغرب لمبادئها

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منظمة الأمم المتحدة لم تستنفد دورها بعد مشيراً إلى أن هذا الدور كان سيزداد لولا انتهاكات الغرب المتكررة لمبادئ المنظمة.

ووفق وكالة تاس قال لافروف في مقابلة أجرتها معه جمعية المعرفة الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “إذا التزم الجميع بمتطلبات ميثاق الأمم المتحدة، فإن دور المنظمة العالمية سيكون بعيداً عن النفاد بل إن هذا الدور كان سيرتفع لو استرشد الجميع بمبادئ ميثاق المنظمة ولا سيما المبدأ الأساسي وهو أن الأمم المتحدة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين الدول”.

وأضاف لافروف: “إذا نظرتم إلى تصرفات الغرب، فإنها تدوس على هذا المبدأ يومياً في مختلف المواقف”.

وشدد لافروف على أن الغرب لا يسمح بأي مساواة، ويعتقد أنه من الضروري العيش ليس وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولكن وفقاً لقواعده الخاصة به.

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