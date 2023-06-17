حصيلة منتدى بطرسبورغ الدولي… عقود وصفقات بقيمة نحو 4 تريليونات روبل

موسكو-سانا

أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم عن حصيلة نتائج المنتدى الذي عقد خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بعقود وصفقات تقدر قيمتها بنحو 4 تريليونات روبل روسي.

ووفق موقع (RT) قال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي: إن حصيلة المنتدى عقود وصفقات بقيمة 3.860 تريليونات روبل.

وأشار كوبياكوف إلى أن منتدى هذا العام تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح مركزاً للتطور، مبيناً أن المنتدى شهد مشاركة فعالة من الإمارات والجزائر.

وعُقد المنتدى في الفترة من الـ 14 وحتى الـ 17 من حزيران 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضورياً مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

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