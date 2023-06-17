بيسكوف: حجم المنطقة العازلة في أوكرانيا سيعتمد على مدى أسلحة كييف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن حجم المنطقة العازلة في أوكرانيا سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية التي يجب حماية الأراضي الروسية منها.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله اليوم رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد حدود هذه المنطقة “إن هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والفنية للأسلحة الأوكرانية يجب أن تكون مسافة هذه المنطقة أكبر”.

وأضاف بيسكوف: الهدف الرئيسي واضح، ويجب عدم السماح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى المواطنين الروس بهذه الأسلحة لأنه لا يمكن أن تكون هناك منطقة عازلة جديدة أو قديمة، وهذه المنطقة يجب أن تكون واحدة فقط.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في لقاء مع المراسلين العسكريين في وقت سابق إن روسيا في حال استمرار قصف مناطقها قد تفكر في إنشاء منطقة عازلة على أراضي أوكرانيا.

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