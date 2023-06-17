إسقاط 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة لضخ النفط فى بريانسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية الكسندر بوغوماز اليوم عن صد هجوم بطائرات مسيرة شنته القوات الأوكرانية، على محطة دروجبا لضخ النفط.

ونقل موقع (RT) عن بوغوماز قوله عبر التلغرام: إن الدفاعات الجوية الروسية صدت الليلة الماضية هجوماً شنته القوات الأوكرانية على محطة دروجبا لضخ النفط فى منطقة نوفوزيبكوف جنوب غرب هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف الحاكم: “بفضل احترافية عسكريينا دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار”.

وكان خط أنابيب النفط دروجبا تعرض أكثر من مرة لهجمات أوكرانية، آخرها وقع في كانون الثاني وأيار الماضيين.

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية قال حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف: إن الجيش الأوكراني أطلق أمس أكثر من 180 قذيفة من عيارات مختلفة على المراكز السكنية في المقاطعة، مشيراً إلى أن القصف الأوكراني لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأضاف غلادكوف: إنه تم استهداف مدينة شيبكينو بـ 23 قذيفة هاون، وإطلاق 18 قذيفة هاون على قرية بليانكا، وكذلك إطلاق 3 قذائف على قرية موروم، وتعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف مدفعي، وتم تسجيل سقوط 10 قذائف هناك، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من المراكز السكنية المذكورة.

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