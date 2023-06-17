ارتفاع إنتاج الفحم في الصين بنسبة 4.2 بالمئة في أيار الماضي

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية أن إنتاج الفحم الخام في الصين سجل نمواً مطرداً في أيار الماضي.

وذكرت وكالة شينخوا أن الهيئة الوطنية للإحصاء أظهرت أن الصين أنتجت 390 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي زيادة بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقاً للهيئة فقد كان الإنتاج خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023 أعلى بنسبة 4.8 بالمئة عن العام السابق حيث بلغ 1.91 مليار طن.

ووفقاً للبيانات استوردت الصين إجمالي 180 مليون طن من الفحم خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار الماضيين أي زيادة بنسبة 86.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2022.

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