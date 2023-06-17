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مستوطنون إسرائيليون يحرقون عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم

أرشيف

2023-06-16

القدس المحتلة-سانا

أضرم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم النار في أراضي الفلسطينيين في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أشعلوا النيران في أراضي الفلسطينيين في القرية، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون، إضافة إلى إصابة شابين بالاختناق أثناء محاولتهما إخماد الحريق.

ويصعد المستوطنون في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين وأملاكهم في قرية حوسان من خلال تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار.

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